Karin Röhr aus Unna-Hemmerde traute ihren Augen nicht, als sie auf dem Wirtschaftsweg nach Westhemmerde radelte und einen Berg alter Damenschuhe am Wegesrand erblickte.

"Moment mal, die Schuhe habe ich doch vor fast einem Jahr hier schon liegen sehen", dachte sich die Radlerin und schüttelte den Kopf. Aber statt ein weiteres Mal einfach vorbeizufahren, sammelte die umweltbewusste Frau die Schuhe ein, um sie bei sich Zuhause in der grauen Tonne fachgerecht zu entsorgen.

Verstehen kann sie dennoch nicht, warum manche Leute ihren Abfall einfach in der Natur entsorgen. Wilde Müllkippen gibt es in Unna jede Menge. "Vielleicht bekommt der Leser, dem diese Schuhe gehört haben, jetzt doch noch einige Gewissensbisse", hofft Karin Röhr.

