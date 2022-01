Die Gemeinden schrumpfen, leere Pfarrstellen werden nicht wieder besetzt. Es sei vor allem ein finanzielles Dilemma, beklagt Superintendent Dr. Karsten Schneider (wir berichteten). Der Kirchenkreis Unna muss sich etwas einfallen lassen.

Und da die evangelischen Gemeinden in Unna (Königsborn, Massen und Hemmerde-Lünern) bereits schon länger zusammenarbeiten, sei es bei der Organisation des Konfi-Camps oder in der Jugendarbeit, sollen in Zukunft noch mehr synergetische Effekte genutzt werden.

Dazu zählt auch das „Kanzeltauschen“ an den folgenden Sonntagen in diesem Frühjahr.

Bereits in den Sommerferien im letzten Jahr tauschten Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Kanzel. „Wir freuen uns darauf, in benachbarten Kirchen mit unterschiedlichen Mitarbeitenden zu predigen, und wünschen, dass damit die Vielfalt unterschiedlicher Zugänge Raum hat“, erklärt Pfarrerin Renate Weißenseel.

Den Tausch der Kanzeln gibt es daher ab jetzt im Frühjahr. „Wundern Sie sich also nicht über wechselnde Namen im Predigtplan“, so Weißenseel.

Die Gottesdienste sind: hieroder den Internetseiten der Gemeinden zu finden.