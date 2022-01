Trainiert wird immer donnerstags in fünf Trainingsgruppen. Diese beginnen zur vollen Stunde zwischen 17:00 und 21:00 Uhr. Das Training umfasst die gängigen Standard- und Lateintänze. Es kann jederzeit in die bestehenden Gruppen eingestiegen und bei einem kostenlosen Probetraining in Absprache mit den Profitrainern Tatjana und Frank Menzel das passende Gruppenlevel / die passende Trainingszeit gewählt werden. Das Angebot richtet sich sowohl an Anfänger und Wiedereinsteiger wie auch an fortgeschrittene Tänzer.

Ort: Aula des Hellweg Berufskollegs in der Platanenallee 18 in Unna-Königsborn



Weitere Infos und Kontaktdaten auf unserer homepage PSV-Unna Abt. Tanzen