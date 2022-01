Wer in der Region Ruhr-Hellweg mit Betreuung und Vormundschaft zu tun hat, könnte Claudia Gartmann kennen. Seit einem Viertel Jahrhundert unterstützt sie im Auftrag der Diakonie Betreute und Betreuende.

Die Diakonie Ruhr-Hellweg gratuliert Claudia Gartmann zum 25-jährigen Dienstjubiläum. Nach sieben Jahren als Erzieherin und einem Studium der Sozialarbeit absolvierte Claudia Gartmann 1996 ein Anerkennungsjahr beim „Diakonischen Werk im Kirchenkreis Unna“, das 2008 mit zwei weiteren diakonischen Werken zur Diakonie Ruhr-Hellweg fusionierte.

Nach ihrem Anerkennungsjahr führte ihr Weg Claudia Gartmann in den gerade erst gegründeten Betreuungsverein der Diakonie. Dort baute sie 2004 den Vormundschaftsverein mit auf, den sie seit einigen Jahren auch koordiniert: mit Standorten in Unna, Hamm und Meschede hat dieser heute eine bedeutende Rolle als Vormundschaftsverein in NRW und darüber hinaus.

„Ich möchte nichts anderes machen! Unsere Arbeit ist sehr abwechslungsreich und wir entwickeln uns permanent weiter“, sagt Claudia Gartmann über ihren Beruf. Besonders die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und dem Helfersystem mache der Sozialarbeiterin Freude, ebenso die persönlichen Kontakte zu den Kindern, sie „in ihrem Entwicklungsprozess teilweise über viele Jahre begleiten zu können“, so die Jubilarin.

Ihren Erfahrungsschatz möchte Claudia Gartmann auch in Zukunft mit Kolleginnen und Kollegen teilen, zum Beispiel im Rahmen von Teamberatungen. Und über ihre Vorstandsarbeit im Fachverband diakonischer Betreuungsvereine und Vormundschaftsvereine RWL wirkt sie auch politisch mit.

Fachbereichsleiter Christoph Straub gratuliert der Kollegin, mit der er lange Jahre im selben Büro in Bergkamen gearbeitet hat. „Die tolle Entwicklung unseres Vormundschaftsvereins hat Claudia Gartmann entscheidend mitgeprägt. Wir sind dank ihrer Arbeit ein wichtiger Kooperationspartner für die Behörden geworden“, so Straub.

Die Diakonie Ruhr-Hellweg dankt Claudia Gartmann für 25 Jahre voller Engagement und Einsatz – mögen noch viele weitere hinzukommen!