In den letzten 20 Jahren gab es in der Region Ruhr-Lippe (Kreis Unna, Bochum, Dortmund, Hamm und Herne) viele Verluste von Landwirtschaftsbetrieben mit Viehzucht und es scheint momentan auch nicht aufzuhören. Während es 1999 noch 628 Höfe mit Viehzucht gab, war die Zahl 2020 auf 368 runtergegangen. Dazu hat uns Hans-Heinrich Wortmann, der Vorsitzende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes Ruhr-Lippe in Form von einer Online-Konferenz erzählt. Da die Region Ruhr-Lippe keine industriellen Strukturen besitzt, liegt die Verantwortung der Landwirtschaft in den Händen der familiären Betriebe. Sie sorgen für volle Regale im Geschäft

Mit dem sommerlichen Erntewetter waren die Landwirte zufrieden. Allerdings sanken die Erzeugerpreise für Getreide. Foto. privat

Finanzielle und mentale Belastung

Bei dem Thema Außenklimaställe handelt es sich darum die Tiere/Schweine das Außenklima genießen lassen zu können, was bedeutet: Invention. Jedoch auch wenn sie es wollen, können viele familiäre Betriebe diesen Umbau ihrer Tierhaltung nicht verwirklichen da ihnen das nur zu ermöglichen ist, wenn sie später auch dementsprechend Einnahmen machen. Die Betriebe leben von ihren Tieren. Tiere seien ihr Kapital, sagte Hans-Heinrich Wortmann. Auch die immer höheren und zahlreichen Standards und Auflagen sorgen für finanzielle und auch mentale Belastung.

Hans-Heinrich Wortmann, Landwirt aus Kamen, ist in Sorge, da sich die Schweinepreise seit langem im freien Fall befinden. Foto: Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband

Entwicklung der Höfe

Viele Höfe fragen sich wie ihre Zukunft aussehen wird. So auch Hans-Heinrich Wortmann. ,,Wie entwickeln wir uns?“ und ,,Wird es in ein paar Jahren noch familiäre Betriebe geben?“ , fragte er. Es fehlen die Perspektiven, so Wortmann. Wenn wir keine heimische Landwirtschaft mehr haben, kommen wir in den Import, bei dem man die Produkte schlecht zurückverfolgen kann und man nicht weiß aus welchen Umständen sie kommen. Um diese Landwirtschaft erhalten zu können, dürfen nicht so viele und hohe Auflagen an sie kommen.