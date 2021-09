Ein Anwohner der Grillostraße in Unna hat in seinem Garten Hahn und Hühner gefunden, die ausgesetzt wurden.



Der Anwohner war am Mittwochmorgen, 8. September, gegen 5 Uhr von einem krähenden Hahn geweckt worden. Der Mann war verwundert, weil es in der Nachbarschaft schon seit Jahren keinen Hahn mehr gegeben habe. Als er das männliche Haushuhn gegen 11 Uhr erneut hörte, schaute* er in seinem Garten nach - und fand einen geschlossenen gelben Stoffsack, in dem sich ein Hahn und zwei Hühner befanden. Bislang unbekannte Täter müssen die Tiere in der Nacht dort abgelegt haben.

Gemeinsam mit einem Nachbarn baute der Anwohner einen provisorischen Unterstand für die Tiere und informierte die Polizei. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz ein und verständigte die Feuerwehr, die den Hahn und die beiden Hühner in die Obhut des Kreistieramtes gab.

Zeugen, die Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich an

die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.