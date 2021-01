Der Beginn der Impfungen mit der gleichzeitigen Knappheit des Impfstoffes ruft Kriminelle auf, Geschäfte mit gefälschten Impfstoffen zu versuchen. Angst und Unsicherheit unter den Bürgern wird ausgenutzt.Das LKA weist auf solche Straftäter hin und möchte die Bevölkerung vor dem Ankauf solcher falschen Impfstoffe warnen.





Kein Impfstoff ist auf dem freien Markt



Anrufe von Unbekannten, die Impfstoff anpreisen und ein Geschäft machen möchten, sollten sofort der nächsten Polizeidienststelle gemeldet werden. Das Landeskriminalamt betont, dass die derzeit in Nordrhein-Westfalen aufgebauten Impfstrukturen ausschließlich aus Impfzentren, mobilen Teams zurVersorgung in Alten- und Wohnheimen sowie eigenständigen Impfungen des Krankenhauspersonals bestehen. Eine andere Möglichkeit, sich impfen zu lassen mit einem zugelassenen Impfstoff besteht für die Bürger nicht und in keinem Fall.

Erste Betrugsversuche landesweit

Die ersten Fälle eines Betrugsversuches am Telefon sind bereits landesweit aufgetreten und dem LKA bekannt. In der nächsten Zeit ist damit zu rechene,, dass siech dieser versuchte Betrug ausweitet und auch vor Ort von den Betrügern versucht wird, sich Zugang zu privaten Wohnungen zu verschaffen, um den gefälschten Impfstoff zu verkaufen.

In Dortmund hat es die ersten telefonischen Fälle gegeben, die zum Glück von den Angerufenen sofort gemeldet wurden, da sie Verdacht schöpften.

Sofort der Polizei melden

Die Polizei bittet, sich telefonisch nicht in ein Gespräch verwickeln zu lassen, sondern sofort aufzulegen. Fremde sollten nicht in die Wohnung gelassen werden, vor allem nicht von hochbetagten Senioren.

Zudringliche Täter sollten durch laute Hilferufe und Lärm vertrieben werden. Senioren müssen aufgeklärt werden, dass Betrüger sie eventuell vor der Tür stehen oder anrufen. Sollte es dennoch Opfer dieser Betrugsmasche geben, muss unbedingt Anzeige bei der Polizei erstattet werden. Die Telefonnummer 110 des Notrufes darf dazu benutzt werden.