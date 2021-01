Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei am Samstag, 2. Januar, gegen 0.05 Uhr darüber, dass zwei verdächtige Personen Kartons von einem Firmengelände an der Massener Bahnhofstraße in Unna zu einem abgestellten Pkw transportierten.

Kurz darauf setzte sich das Fahrzeug in Richtung Nordstraße in Bewegung. Die eingesetzten Polizeikräfte konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen das Fahrzeug ausfindig machen und die beiden Personen vorläufig festnehmen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 32-Jährigen aus Castrop -Rauxel und einen 34-Jährigen aus Unna. Das Diebesgut wurde polizeilich sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden verdächtigen Personen wieder entlassen.