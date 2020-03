Einbruch in Förderschule

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag, 28. Februar, 20 Uhr bis Samstag, 29. Februar, 13.15 Uhr in die Karl-Brauckmann-Schule inHolzwickede eingebrochen.

Sie schlugen mit einem Stein ein rückwärtiges Fenster ein undgelangten so ins Innere des Gebäudes. Sie entwendeten ein Laptop der Marke Samsung, ein paar Lautsprecher, Bargeld, sowie ein Klassenbuch. Im weiteren Verlauf wurde der Klassenraum durch die Täter erheblich verwüstet. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt

die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303/ 921-3120 oder unter der Rufnummer 02303/ 921-0 entgegen.