Unna. In der Nacht von Freitag, 24., auf Samstag, 25. September, kam es in der Goethestraße in Bergkamen zu einem Einbruch in eine Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Während der Bewohner schlief, schlug ein bislang unbekannter Täter ein Fenster ein und gelangte über dieses in die Wohnung. Die Wohnung wurde durchsucht, jedoch wurde nach erster Inaugenscheinnahme nichts entwendet.

Festgestellt wurde der Einbruch erst, als der Wohnungsinhaber am frühen Morgen aufstand und Glassplitter auf dem Boden bemerkte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.