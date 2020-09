Mit einem starken Einsatzteam

war der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Unna am Freitagabend (18.09.2020) zu einer mehrstündigen Schwerpunktverkehrskontrolle auf dem Ring im Einsatz.

Stark vertreten waren auch Vertreter der Presse, um sich einen Überblick über den aktuellen Stand in der Kreisstadt Unna zu verschaffen. Kurzinfos gab es von Einsatzleiter Thomas Stoltefuß, Erster Polizeihauptkommissar und seit 10 Jahren Leiter des Verkehrsdienstes, bevor es zur Kontrollsltelle am Beethovenring ging. Hier „vor Ort“ war auch Landrat Michael Makiolla, der Chef der Kreispolizeibehörde.

Verkehrssicherheitssicherheit

Alles was wir hier heute auf dem Ring und den Zufahrtstraßen tun hat mit Verkehrssicherheitssicherheit zu tun, so Thomas Stoltefuß und dient der Sicherheit von uns allen. Viele die sich nicht an die Bestimmungen halten riskieren nicht nur ein Bußgeld sondern ihre eigene und auch die Sicherheit ihrer Mitmenschen. Eine besondere Auto-Tuner-Szene gibt es in Unna nicht, bestätigen Einsatzleiter Thomas Stoltefuß und auch der Leiter der Pressestelle Bernd Pentrop. Aber doch kommt es zu immer wiederkehrenden Treffen.

„Tuner sind nicht automatisch Raser“. Das muss man unterscheiden bestätigt Thomas Stoltefuß. Unsere Beamten blicken aber besonders auf getunte Fahrzeuge an diesem Abend. Der Grund: Ein nicht vorschriftsmäßig gebautes Fahrzeug kann auch ohne Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit sehr gefährlich im Straßenverkehr werden.

Da werden beispielsweise Gewindefahrwerke verbaut, nicht genehmigte Reifen aufgezogen, es werden Sportfahrzeuge fast auf Bodenfläche gelegt und Autos bis auf 800 PS waren auch schon dabei.

Nach Anregungen von Anlieger*innen hat die Kreispolizeibehörde Unna diesen Schwerpunktverkehrseinsatz auch zum Schutz der Anwohner vor belästigenden Geräuschimmissionen durchgeführt.

Und so sieht die Einsatzbilanz aus

» 6 Fahrzeug-Sicherstellungen zur Begutachtung - Erlöschen Betriebserlaubnis

» 1 Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis

» 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige - Missachtung des Rotlichts einer Ampel

» 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige - nicht vorschriftsgemäße Kindersicherung

» 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter Alkoholeinfluss

» 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen der Handynutzung am Steuer

» 3 Mängelkarten

» 2 Verwarnungsgelder wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis

» 1 Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis

» 88 Verwarnungsgelder wegen Geschwindigkeitsverstößen

» 5 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Geschwindigkeitsverstößen

(trauriger Spitzenreiter: 82 statt der erlaubten 50 km/h)

Diese Kontrollen können jederzeit und unangekündigt auch in anderen Kommunen des Kreises Unna stattfinden, so die Kreispolizeibehörde.

Fotos © Jürgen Thoms - Bunt gemixt aus der Serie: Schwerpunktverkehrskontrolle der Kreispolizeibehörde Unna