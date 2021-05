Wenn Jugendliche mit 14 Jahren morgens um 1.30 Uhr auf der Straße unterwegs sind, dann kann das nichts Gutes bedeuten. So war es auch am frühen Donnerstagmorgen, 20. Mai, in Unna. Die Polizei hat einen 14-Jährigen vorläufig festgenommen. Er war an einem versuchten Einbruch in einem Getränkemarkt beteiligt. Drei weitere mutmaßliche Täter sind flüchtig.



Eine Zeugin beobachtete gegen 1.25 Uhr vier dunkel gekleidete Personen bei einem versuchten Einbruch in einen Getränkemarkt in der Falkstraße. Die Tatverdächtigen traten und schlugen gegen die Glasscheibe der Tür. Die Frau verständigte daraufhin die Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung trafen Einsatzkräfte im Bereich Im Rutental drei verdächtige Personen an. Als diese den Streifenwagen bemerkten, flüchteten sie zunächst in Richtung Ziegelstraße. Nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß stellten Polizeibeamten einen 14-Jährigen, der Handschuhe trug und zwei leere Rucksäcke mit sich führte. Der Unnaer wurde vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam zugeführt. Nach Einleitung eines Strafverfahrens wurde der Beschuldigte einer erziehungsberechtigten Person übergeben.

Zeugen, die Angaben zu den noch flüchtigen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Wache Unna unter der Rufnummer 02303-921 3120 zu wenden.