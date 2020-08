Die Tennishalle des Tennisclubs Grün-Weiß Unna an der Luisenstraße ist abgebrannt. Die Feuerwehr war in der Nacht zu Donnerstag, 6. August stundenlang bei dem Großbrand am Kurpark in Königsborn im Einsatz.

Verletzt wurde niemand. Nach dem Brand hat das Ordnungsamt der Stadt Unna den Bereich um die Tennishalle in einem Radius von 100 Metern abgesperrt. Grund dafür ist, dass nach dem Feuer, bei dem die Tennishalle zerstört worden ist, asbesthaltige Teile durch die Luftbewegung verstreut werden. Das Ordnungsamt der Stadt bittet ausdrücklich darum, die herumfliegenden Teile nicht anzufassen oder aufzuheben. Anwohner werden gebeten, vorerst nicht ihre Gärten zu betreten. Die Kinder der an den Kurpark angrenzenden Kita werden die Räumlichkeiten nicht verlassen. Darüber hat das Ordnungsamt die Kita-Leitung noch in der Nacht informiert. Weitere Informationen erfolgen in Kürze.