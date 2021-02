Unna/Dortmund. Seit Dienstagnachmittag, 23. Februar, wird eine 14-jährige Jugendliche vermisst. Sie wurde zuletzt in Dortmund-Asseln gesehen und ist nicht, wie vereinbart, in ihr häusliches Umfeld zurückgekehrt.

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303/ 921 3120 oder 921 0.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit dem Lichtbild der Vermissten:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/dortmund-unna-vermisste-jugendliche



Emilia wurde als vermisst gemeldet, nachdem bekannt wurde, das sie am 23. Februar nicht wie vorgesehen morgens in der Schule war und auch nicht um 15 Uhr zurückkehrte. Emilias soziales Umfeld befindet sich im benachbarten Dortmund-Asseln. Über ihre Freunde konnten keine weiteren Erkenntnisse gewonnen werden. Emilia führt kein Handy mit und wurde zuletzt am 23. Februar um 14 Uhr in Dortmund-Asseln gesehen.