Die Polizei hat in Unna einenSchwerpunkteinsatz zum Thema Fahrrad durchgeführt. Sowohl uniformierte als auch zivile Kräfte kontrollierten mehrere Stunden an verschiedenen Punkten im Stadtgebiet insgesamt 83 Fahrradfahrer.

Der Einsatz ist Teil eines umfangreichen polizeilichen Maßnahmenpakets zur Bekämpfung der Fahrraddiebstahl-Kriminalität und zur Steigerung der Verkehrssicherheit. Während des Einsatzes fielen den Beamtinnen und Beamten zehn verkehrsrechtliche Verstöße auf, die Verwarnungsgelder nach sich ziehen. Bei einem Fahrrad wurde eine herausgeschliffene Rahmennummer festgestellt - das Fahrrad wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Besonders imFokus: Fahrräder von Kindern. Erfreulicherweise verliefen die Kontrollen nahezu ohne Beanstandung. Lediglich ein Kind erhielt einen Elternbrief, in dem die Eltern aufgefordert werden, für ein verkehrssicheres Fahrrad ihres Kindes zu sorgen.

"Von den Fahrradfahrern und Passanten haben wir sehr positive Rückmeldungenbekommen. Die Bürger haben uns von eigenen Erfahrungen mit Fahrraddiebstählen berichtet und waren erfreut, dass die Polizei Unna auf diese mit verstärkten Kontrollen reagiert", sagt Erster Polizeihauptkommissar Uwe Bergmeier, Leiter der Polizeiwache Unna, die diesen Schwerpunkteinsatz mit Unterstützung der Kriminalpolizei und des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Unna sowie jungen Kommissaranwärterinnen und Kommissaranwärtern im Rahmen ihrer Ausbildung durchgeführt hat.

Vor dem Hintergrund, dass die Coronakrise für steigende Fahrradkäufe gesorgt hat und dementsprechend mehr Fahrräder auf den Straßen unterwegs sind, wird die Polizei Unna in nächster Zeit regelmäßig diese Schwerpunkteinsätze im gesamten Stadtgebiet ausrichten. Besonders auf

hochwertige E-Bikes haben es Kriminelle abgesehen. Die Einsätze sollen "auch in diesem Jahr

den Trend der rückgängigen Fahrraddiebstähle in Unna fortzusetzen", betont UweBergmeier. Die Zahl der Fahrraddiebstähle in der Kreisstadt lag 2019 bei 264, im Jahr zuvor bei 310.