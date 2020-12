Bundesweit rufen Betrüger vorzugsweise bei älteren Menschen an, um ihnen bereits jetzt schon Impfdosen gegen Covid 19 zu verkaufen. Die Täter gehen dabei mit unterschiedlichen Legenden vor, haben aber immer ein Ziel: Sie wollen Bargeld von den Geschädigten. Und das für etwas, was gar nicht existiert.

Die Betroffenen werden aus meist ausländischen Callcentern angerufen. Die Anrufer erklären, im Auftrag eines an der Herstellung des Impfstoffes beteiligten Pharmakonzerns tätig zu sein. Sie geben vor, dass man gegen Zahlung einer Geldsumme oder Übergabe von Wertgegenständen bereits jetzt gegen das Virus geimpft werden könne. Ähnlich ist die Masche mit der Arztpraxis aufgebaut. Da erklären angebliche Sprechstundenhilfen, dass der Arzt vorbeikommen und die Geschädigten impfen werde. Und das natürlich auch nicht kostenlos.

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW hat in einer Pressemitteilung vom 22. Dezember erklärt, dass die ersten Verimpfungen ausschließlich durch mobile Teams in stationären Pflegeeinrichtungen erfolgen werden und die Impfzentren zunächst noch nicht aktiviert werden. Der Impfstoff wird zentral gelagert und vorläufig nicht an Arztpraxen weitergegeben. Sollte er also irgendwo angeboten werden, ist von einem Betrug auszugehen. Wenn man einen solchen Anruf erhalten, soll man sich an die Polizei wenden und eine Anzeige erstatten. Am Telefon soll man grundsätzlich keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse geben und Unbekannten keinen Zutritt zu seinerWohnung gewähren. Gegebenenfalls soll man Rat bei Angehörigen oder Freunden suchen.

Zur Pressemeldung des Ministeriums: https://www.mags.nrw/pressemitteilung/land-nordrhein-westfalen-erwartet-erste-impfdosen-impfungen-starten-am-sonntag