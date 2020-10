Unbekannte Einbrecher verschafften sich am Freitag, 9. Oktober, in der Zeit zwischen 15 Uhr und 23.10 Uhr Zugang in ein Einfamilienhaus an der Paul-Klee-Straße in Bergkamen.

Nachdem sie über die Terrassentür einbrachen,wurde das gesamte Haus durchwühlt. Es wurde unter anderem Schmuck entwendet. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389/ 921- 3420 oder 921- 0.

Auch in Unna gab es einen Einbruch. Am Samstag, 10. Oktober, gegen 6.15 Uhr drang eine bislang

unbekannte Person in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hertinger Straße ein. Bei Tatausführung wurde er durch die sich in der Wohnung befindliche Wohnungsnehmerin überrascht. Er flüchtete umgehend. Trotz sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte die Person nicht mehr aufgegriffen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Beschreibung des Tatverdächtigen: 30 bis 35 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß, korpulente Figur,

rundliches Gesicht, dunkler kurzer Bart, dunkle Wollmütze. Relevante Hinweise erbittet die Polizei in Unna unter Tel. 02303/ 921-3120 oder 921-0.