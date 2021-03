Im Holtkamp gab es Furcht und Schrecken

Am Montagnachmittag, 3. März, meldete ein Mann Beobachtungen in einem Mehrfamilienhaus im Holtkamp. Er hatte gesehen, dass ein Mann mehrere Bewohner des Hauses mit einem Messer bedrohte und sich dann in eine andere Wohnung zurückzog. Hinweise auf verletzte Personen konnte der Zeuge nicht machen.

Gibt es weitere Opfer?

Die Polizei kam mit zahlreichen eigenen Einsatzmitteln und Spezialeinsatzkräften zum Einsatzort. Es konnte zu dem Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Personen in der Wohnung des bewaffneten Mannes befinden.

Der Tatverdächtige wurde von den Spezialeinsatzkräften in der Wohnung überwältigt und vorläufig festgenommen. Es wurde niemand verletzt.

Zur weiteren Abklärung des Sachverhaltes und zur eindeutigen Identifizierung des Mannes wird ein Dolmetscher hinzugezogen, da dieser kein Deutsch versteht.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.