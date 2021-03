Nach einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Beethovenring in Unna am frühen Donnerstagmorgen, 11. März, gegen 1.10 Uhr hat die Polizei vor Ort einen 40-jährigen Tatverdächtigen wegen des Verdachtes der schweren Brandstiftung vorläufig festgenommen.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich insgesamt acht Personen in dem Mehrfamilienhaus. Diese hatten mit Eintreffen der Rettungskräfte das Gebäude bereits verlassen.

Die Feuerwehr konnte durch schnelle Löscharbeiten eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Teile des Gebäudes verhindern. Niemand wurde verletzt. Eine Schadenshöhe liegt noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.