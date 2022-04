Unna. Am Dienstag, 5. April, ist gegen 15.30 Uhr ein Kind mit einem E-Roller gegen einen an der Frankfurter Straße in Höhe Hausnummer 43 geparkten schwarzen PKW gefahren und hat dadurch einen Lackschaden verursacht. Eine Zeugin sprach den etwa 10 bis 14 Jahre alten Jungen an, aber dieser fuhr einfach davon.

Der Junge hatte schwarze Haare, trug eine schwarze Jacke mit auffälliger Fellkapuze und fuhr einen schwarzen Roller. Er soll schon häufiger in dem Bereich unterwegs gewesen sein.

Wer kann Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem beschriebenen Kind machen? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter Tel. 02303/921-3120 oder 9210.