Am Dienstagmorgen (22.12.2020) befanden sich gegen kurz nach 8 Uhrzwei 19 und 31 Jahre alte Mitarbeiterinnen eines Lebensmittelgeschäftes im

Vorraum eines Geldinstitutes an der Kreisstraße, um dort Geld am Automaten

einzuzahlen.

Sie hatten gerade das Bargeld in den Schacht des Geldautomaten eingelegt, als

drei maskierte, männliche Personen den Vorraum betraten.

Mit einem Schlagstockbewaffnet, forderte ein Täter die Herausgabe des Geldes. Als eine Mitarbeiterin

erklärte, dass das Geld bereits im Automaten sei, flüchteten die drei Täter ohne

Beute in Richtung Schulstraße.Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Täter. Etwa 155 cm groß, braune

Haare. 2. Täter: Etwa 180 cm groß. 3 Täter: Ungefähr 200 cm groß, bekleidet mit

hellblauer Jeanshose, Cappy und Hoodie mit aufgesetzter Kapuze, führte

Schlagstock mit sich. Zwei Täter trugen Alltagsmasken, der dritte einen Schal

vor dem Gesicht.

Hinweise an die Polizei



Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem geschilderten

Sachverhalt gemacht? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer

02389 921 3420 oder 921 0.