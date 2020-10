Zivilfahnder der Kreispolizeibehörde Unna haben am Mittwoch, 7. Oktober, in Unna einen 22-Jährigen festgenommen, der wegen des illegalen Besitzes und Handels mit Betäubungsmitteln dringend tatverdächtig ist.

Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung und einer anschließenden Observation erfolgte gegen 16.35 Uhr der Zugriff der Einsatzkräfte vor der Wohnung des 22-Jährigen in der Friedrich-Ebert-Straße. Hier soll der Tatverdächtige einen Handel mit Betäubungsmitteln betrieben haben. Als die Beamten den jungen Mann noch vor Ort durchsuchten, stellten sie Drogen und eine Feinwaage sicher.

Weitere Drogen bei Wohnungsdurchsuchung gefunden

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung mit richterlichem Vollstreckungsbescheid wurden weitere Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, Werkzeuge zur Vorbereitung und Verarbeitung von Betäubungsmitteln sowie Verpackungsmaterialien aufgefunden.

Verdächtiger polizeibekannt

Der 22-Jährige, der in der Vergangenheit bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde am Donnerstag, 8. Oktober, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dortmund einem Haftrichter am Amtsgericht Dortmund vorgeführt. Dieser erließ gegen den Unnaer Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen dauern an.