Betelgeuse – (Beteigeuze) HR 2061

Der Riesenstern Betelgeuse wird am Nachthimmel immer dunkler. Astrophysiker spekulieren über eine mögliche Sternenexplosion. (Supernova).

Astronomen denken, dass der Stern derzeit in eine Prä-Supernova-Phase eintritt. Dies bedeutet: Im weiteren Verlauf wird dieser kollabieren, und in einer Explosion zerstrahlen. Tritt dies ein, würde Betelgeuse mit dem bloßen Auge ein nicht zu übersehendes Spektakel vollführen und sogar für einige Zeit am Taghimmel sichtbar sein. Hoffen wir, dass dies in einer Kürze (und nicht erst in mehreren 1000 Jahren, wie so oft bei Astronomen, wenn sie von einer Kürze sprechen) geschieht, dann wäre es wahrlich ein astronomisches Ereignis in unserer Zeit.

Bevor dieses Ereignis eintrifft und Betelgeuse für immer im Sternbild Orion verschwindet, habe ich mit dem T21 von iTelescope.net schnell noch ein Bild vom Riesenstern angefertigt.

Bilddaten: RGB, 30x10 Sekunden mit Rot-Filter, 18x10 Sekunden mit Grünfilter. Blaukanal freundlicherweise bereitgestellt von Sebastian Voltmer.

Observatory: New Mexico Skies at Mayhill, New Mexico - MPC H06

Telescope: 0.43-m f/6.8 reflector + CCD + f/4.5 focal reducer

FLI-PL6303E CCD camera

OTA: Planewave 17" CDK

Optical Design: Corrected Dall-Kirkham Astrograph

Aperture: 431mm

Focal Length: 1940mm (0.66 Focal Reducer)

F/Ratio: f/4.5

Bildbearbeitung:

Astro Pxel Processor, PixInsight, Photoshop CC, Aktion: RealStars

Das Bild ist ausgeschnitten.