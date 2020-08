Bedingt durch die Corona-Krise konnten "4 You" ihre Energie bisweilen nur in Streams ausleben. Jetzt geht es endlich wieder auf die Bühne mit gewohnter Spielfreude und Power. Am Donnerstag, 13. August, spielen "4 You" auf dem Platz der Kulturen in Unna. Los geht’s um 20 Uhr, der Eintritt beträgt fünf Euro im VVK (zzgl. Gebühren). Die Karten gibt es nur auf www.lindenbrauerei.de, eine Abendkasse gibt es nicht.

"4 You" aus Unna sind eine aus vier Musikern bestehende Band (vier Mal Vocals, Keyboards/Bass, Gitarre, Cajon/Drums) die bei allen Gelegenheiten neue und längst vergessene Chartbreaker aufs Parkett bringen. Teilweise auch mal ganz im eigenen Stil. Die Instrumente werden dabei gerne gewechselt, was die Performance auflockert und den Bandsound wandlungsfähig macht.

Auf dem Platz der Kulturen dürfen nur 100 Gäste das Programm genießen. Jeder Gast hat eine fest zugewiesene Platznummer. Häusliche Gemeinschaften haben die Möglichkeit zwei Plätze nebeneinander zu erwerben, ansonsten gibt es nur ein Ticket pro Person. Der Sicherheitsabstand ist gewährleistet. Es gibt für jeden einen Sitzplatz oder Stehtisch. Die gastronomische Versorgung ist durch einen Tischservice sichergestellt. Es wird darum gebeten einen Mundschutz bis zum Erreichen des gebuchten Platzes (und für einen eventuellen Gang zur Schalander-Toilette) zu tragen.