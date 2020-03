Der Empfang zum Frauentag am Sonntag, 15. März, im zib in Unna ist aufgrund der aktuellen Lage abgesagt. Ebenfalls wegen Ausbreitung des Coronavirus sind Veranstaltung der Aktionswochen gegen Rassismus abgesagt.

Betroffen sind hiervon: Großer Runder Tisch beim Werkstatt-Berufskolleg am Montag, 16. März; „Das Integrationsparadox“ – Vortrag von Aladin El-Mafaalani am Mittwoch, 18. März; Integracup 2020 am Samstag, 4. April; Konzert „Mach laut“ des EBG am Samstag, 4. April. Sofern möglich, sollen die Aktionen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.

Auch die Vorlesestunden der zib-Bibliothek mit der Leseschnecke Willma und das Bilderbuchkino müssen leider bis auf weiteres wegen der akuten Gefährdungssituation bezüglich des Coronavirus‘ entfallen.

Der i-Punkt im zib bleibt ab Samstag, 14. März, geschlossen. Die Kurse der Volkshochschule sind ab Montag, 16. März, bis auf weiteres abgesagt.