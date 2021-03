Mut machen und ein Lächeln schenken!

Trotz aller Umstände brauchen wir gerade jetzt Zuversicht, dass sich die Dinge so entwickeln wie wir sie uns erhoffen oder wünschen. Und um positiv in die Zukunft zu blicken, setzt der City-Werbering Unna alles daran, auch nach dem Lockdown die schöne, lebensfrohe und belebte Innenstadt Unnas zu erhalten.

Der City-Werbering ruft daher auf: "Wir möchten gemeinsam mit Ihnen einen Beitrag zum tollen Erlebnischarakter des Einkaufens leisten. Genau das können wir gemeinsam tun und so das richtige Signal geben. Blumen schenken Freude und zaubern den Besuchern unserer Stadt ein Lächeln ins Gesicht. Gerade jetzt ist diese Freude besonders wertvoll."

Aktion Frühlingserblühen in Unna

Seit nunmehr drei Jahren werden die Gäste der Stadt von Mai bis Oktober mit einem herrlichen Blumengruß in der City begrüßt, der eine besondere Wohlfühlatmosphäre vermitteln soll. Und daran möchte der City-Werbering festhalten, denn er berichtet von vielen lobenden Worten und tollen Reaktionen. Zudem seien die Blumen auch ökologisch eine Bereicherung für die Stadt, denn durch die spezielle Bepflanzung werden Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten angezogen.

Handel(n) in Unna

Mit vereinten Kräften haben der City-Werbering und zahlreiche Paten, darunter viele Händler und private Bürger, Unna in den vergangenen Jahren an über 150 Laternen Blumenkörbe mit blühenden Sommerblumen angebracht.

"So setzten wir gemeinsam farbliche Akzente in Unna, die zum „blumigen“ Bummel einluden. Gern möchten wir diese tolle Aktion für Unna wiederholen. Das schaffen wir nur, wenn wir alle wieder gemeinsam als Unterstützer auftreten und einen wichtigen Beitrag leisten. Daher würden wir uns freuen, wenn Sie eine Patenschaft für einen oder mehrere Blumenkörbe übernehmen.", so der Werbering.

Was müssen Interessierte tun?

Info des City-Werberings: "Einfach das Formular auf https://city-werbering-unna.de/aktuelles/ ausfüllen, die Anzahl der Blumenkörbe, die Sie übernehmen möchten, angeben, unterschreiben und an uns zurücksenden. Wir danken Ihnen bereits jetzt für die Unterstützung und freuen uns mit viel Zuversicht auf eine blumige, schöne Innenstadt auch in diesem Jahr!"

Kontakt

Massener Straße 17

59423 Unna

Tel. 02303/ 89621, Fax 02303/ 331019

E-Mail: info@city-werbering-unna.de

www.city-werbering-unna.de

City-Werbering Unna