Ausstellung „23 KunstOrte“ in der Ev. Stadtkirche

In der Ev. Stadtkirche Unna werden bereits jetzt die Kunstwerke der 23 teilnehmenden KunstOrte im Rahmen des KunstOrtUnna-Projekts 2021: RESET ausgestellt.

Die Besucherinnen und Besucher können sich über die Vielfalt der Unnaer Kunstszene informieren und sich einen Überblick für ihren individuellen Kunstrundgang zu den KunstOrten verschaffen. Wer noch weitere Auskünfte zu den Künstlerinnen und Künstlern, Künstlerhäusern, Museen und Vereinen erhalten möchte, kann im Rahmen der Öffnungszeiten der „Offenen Stadtkirche“ (Dienstag bis Freitag 10-13 Uhr und 15-17 Uhr, Samstag 10-14 Uhr), die Ausstellung besuchen und sich mit Material und Informationen versorgen. Ergänzend kann man sich zu dem gesamten KunstOrtUnna-Projekt auch in der kürzlich erschienenen digitalen Broschüre (auf der www.kunstortunna.de Webseite abrufbar) informieren.

Die Ausstellung wurde von Sabine HannaH Johr, Jutta Hellweg, Frauke und Dietmar Nowodworski kuratiert. Die Künstlerinnen und Künstler sind auch ein Teil des KunstOrtUnnas und werden selbst an dem bevorstehenden Wochenende vom 10. bis 12. September ausstellen. Es werden 30 Kunstwerke der Unnaer Künstlerinnen und Kulturinstitutionen in einem Raum vereint. Die unterschiedlichen künstlerischen Positionen entfalten sich in dem Kirchenraum auf ihre ganz eigene Art und Weise. Bis Ende September werden die Exponate ausgestellt.

Ab dem 1. September können dann auch erste Pop up-Ausstellungen passend zum diesjährigen Thema im öffentlichen Raum entdeckt werden. Am KunstOrtUnna-Wochenende öffnen dann auch zahlreiche KunstOrte (Freitag 18–21 Uhr, Samstag/ Sonntag 11-18 Uhr) und es finden auch einige Führungen sowie eine Open Air-Galerie statt.

www.kunstortunna.de

23 KunstOrte (teilnehmende Künstlerinnen und Künstler, Kunst-/

Kultureinrichtungen aus Unna):



Anne Katrin Budde

arthaus:nowodworski

Atelier Andrea Agner

Atelier Kunsttiegel – Anne Deifuß

Buhre-Haus

Carlernst Kürten-Stiftung

Design + Schmuck-Manufaktur Birgit Okulla

Friederike Mühlbauer

Galerie Gisela Lücke u. Magdalena Warnsing

Galerie und Atelier Kunstraum Unna

HYÄNE-Atelier

Julia Bergfort u. Agnes Pester

Jürgen Strathoff

Jutta Hellweg

Kulturbereich der Kreisstadt Unna

Künstlerhaus Buschulte

Kunstverein Unna e.V.

Lost Tape

Museum Haus Opherdicke

Offene Stadtkirche Unna

Thomas Kersten, Sibyll Möbius u. Sonja Weis

VHS Unna Fröndenberg Holzwickede

Zentrum für Internationale Lichtkunst Unna