Der Musikbereich der Jugendkunstschule Unna bietet für Musikinteressierte jeden Alters eine Reihe neuer Kurse im Instrumentalspiel, Ensembles und Workshops an.

Neue Jugendrockband ab Montag, 23. August, ab 18.30 Uhr: Junge Talente im Rockbereich will die JKS fördern und bietet für zwölf- bis 16-Jährige ein wöchentliches Bandcoaching an. Der Musikpädagoge Manuel Tesch, der selbst jahrelang Gitarrenunterricht und diverse Bandprojekte an der JKS mitgemacht hat, wird einen wöchentlichen Bandkurs anleiten. Zusammenspiel und Repertoire werden dabei geprobt und später bei Veranstaltungen wie „Rock den Nikolaus“ präsentiert.

World-Music-Band ab Mittwoch, 25. August, 18 bis 19 Uhr: Für jugendliche Instrumentalisten zwischen zehn und 15 Jahren hat die JKS im vergangenen Semester die „Worldmusic-Band“ ins Leben gerufen, bei der aber noch Interessenten einsteigen können. Sie hat sich der Musik verschiedenster Länder und Kulturen verschrieben: von irischen Tänzen über Fiddle-Musik aus den US bis hin zu jiddischer Folklore und Stücken aus dem Buena Vista Social Club nähert sich die Gruppe spielerisch der Musik verschiedener Kulturen. Angeleitet wird die Band vom Geiger Raimund Gitsels.

Instrumentalkurse ab 23. August: Wer ein Instrument erlernen möchte, dem bietet die JKS Unterricht in Gitarre, Klavier, Geige, Cello, Bass, Klarinette, Querflöte, Trompete, Posaune, Saxophon, Gesang oder Schlagzeug an. Neben Einzelunterricht und Zweiergruppenangebote für das ganze Semester kann auch ein Instrumenten-Schnupperticket für vier Probestunden auf einem oder mehreren Instrumenten gebucht werden. Blas- und Streichinstrumente sind ausleihbar.

Workshops ab September teils in Kooperation mit der VHS: Neben einem Tagesangebot in „Klavierspielen ohne Noten“ steht im Herbst ein sechswöchiger Workshop zur Harmonielehre und ein Musikvideo-Workshop für Jugendliche in den Herbstferien auf dem Programm des Musikbereichs. Bei einem erneuten Lockdown finden die Kurse auch online statt.

Das komplette Kursprogramm inklusive Gebühren können unter www.jksunna.de abgerufen werden. Auch Anmeldeformulare sind dort erhältlich.

Nähere Informationen und individuelle Beratung erteilt Musikbereichsleiterin Sabine Miermeister unter Tel. 02303/96 122 55 oder per Mail unter Sabine.Miermeister@stadt-unna.de. Eine vorherige Anmeldung zu allen Kursen ist zur Planung notwendig