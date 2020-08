Mit Herzblut, Leidenschaft und Courage haben die Verantwortlichen des Musikfestivals Celloherbst am Hellweg 2020 alles darangesetzt, ein Live-Programm mit Konzerten vor Publikum in Corona-Zeiten zu ermöglichen.

Sie setzen damit ein Zeichen für die Bedeutung der Kultur gerade auch in Pandemie-Zeiten. 40 Konzerte in 20 Städten wollen die Zuhörer vom 26. September bis 17. Dezember begeistern. Veranstalter ist der Kulturkreis der Unnaer Wirtschaft. Unter den vielen herausragenden Musikerinnen und Musikern finden sich international renommierte Solisten wie der deutsche Weltklassecellist Daniel Müller-Schott, Erich Oskar Huetter und Paul Gulda, Luc Tooten und Eckart Runge, David Stromberg und Benedict Kloeckner, das Rastrelli Cello Quartett, das Kammerorchester Louis Spohr und das Ensemble Europa.

Das Rastrelli Cello Quartett eröffnet den Celloherbst am Samstag, 26. September. Beginn ist um 19 Uhr in der Stadthalle Unna, Parkstr. 44. Kartenreservierungen sind mit Namen, Anschrift und Telefonnummer möglich unter der E-Mail Adresse info@celloherbst.de Die Karten werden zur Abholung an der Abendkasse hinterlegt.

Vier Violoncelli

Beim Celloherbst 2018 begeisterten sie gemeinsam mit Giora Feidman das Publikum und auch in diesem Jahr werden sie das weltweit größte Cellofestival eröffnen: Das “Rastrelli Quartett” besteht aus vier Violoncelli, und doch meint man, den besonderen Klang eines klassischen Streichquartetts zu hören. Musik ist die Sprache, die ohne Ausnahme von allen Menschen auf dieser Erde verstanden wird. Die Musik der legendären Beatles war eine Musik, die die Welt veränderte, junge Menschen in Begeisterung und Rebellion auf allen Erdteilen einte, unabhängig von Religion und Kultur. Auch die vier Cellisten des Rastrelli Cello Quartetts hörten – wie Millionen andere Menschen auf der Welt – als Kinder immer wieder die aufregende Musik der Beatles und ihre Botschaft, obwohl sie fast kein Wort der auf Englisch gesungenen Lieder verstanden hatten. In ihrem Programm „Beatles und Beethoven“ ehren sie nicht nur den Jubilar Ludwig van Beethoven, sondern wollen die Beatles-Lieder, die ihnen lieb und teuer sind, auf kammermusikalischer Ebene mit dem Publikum teilen und ihre Zuhörer einladen, zusammen die Sprache der Musik, wie sie von den Beatles in ihren Kompositionen ausgedrückt wird, zu genießen. Der musikalische Bogen reicht von den Beatles zu Beethoven hin zu Bartok und Brahms.

Die Gesamtheit des Rastrelli-Repertoires besteht beinahe ausschließlich aus Arrangements Sergio Drabkins, der dem Quartett seit Anfang an angehört. Seine raffinierten Kompositionen führen das Quartett unter der künstlerischen Leitung des charismatischen Virtuosen Kira Kraftzoff durch eine individuelle, sublimierte und vom Zuhörer oft unerwartete musikalische Landschaft. Zwei ehemalige Schüler des künstlerischen Leiters, Mischa Degtjareff und Kirill Timofeev, zeichnen für den seit 2002 andauernden Erfolg ebenfalls mit. Mehr Informationen gibt es unter www.celloherbst.de.