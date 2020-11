Auf eine traumhafte Fantasiereise ans Meer nehmen die Bilder der Künstlerin Marita Brassat den Betrachter mit. Im Café „Zur Alten Post“ präsentiert die Malerin stimmungsvolle und farbenfrohe Landschaften, die wieder Lust auf Reisen machen. Das Traditions-Café am Markt Königsborn wird damit zum „Sehnsuchtsort“, wie Marita Brassat ihre Ausstellung nennt.

Die in Lünen geborene Malerin begann bereits 1980 mit der Malerei und wurde beeinflusst von namhaften Künstlern wie Anselm Prester und Bernd Klimmer. Bereits kurz nach ihren Anfängen leitete sie VHS-Kurse im Kreis Unna und eröffnete 1990 ein Mal-Atelier und stellt ihre Werke auch in der Region aus. Bis heute organisiert sie Workshops und Ausstellungen ihrer Kursteilnehmer. Die Kunstwerke sind den Besuchern direkt in den Räumlichkeiten zugänglich, nur der Aufenthalt im Sitzbereich ist untersagt.Ergänzt wird die Ausstellung um eine Auswahl an Weihnachtslektüre, vorgestellt von der Kamener Buchhandlung Mobilé. Café-Chefin Remona Tingelhoff bietet zudem Geschenkartikel und Accessoires an. Und wer nach dem Besuch der Ausstellung auf Kuchen nicht verzichten möchte kann auch diesen im Café „Zur Alten Post“ kaufen. Torten und Kaffee werden ausser Haus verkauft.

Die Ausstellung „Sehnsuchtsort“ ist ab sofort bis zum 17. Januar 2021 geöffnet von Mittwoch bis Sonntag je 14.30 bis 17 Uhr (spezielle Öffnungszeit).