Gleich zwei Künstler werden die Räume des Kunstvereins in Unna vom 13. März bis zum 5. April bestücken.

Birgit Feike formt ihre Objekte vor allem aus Kunststoffen, die man aus dem Alltag kennt: Plastikstreifen, -bänder und -tüten. Diese webt sie zu Gebilden mit glänzenden Oberflächen und textil anmutenden Strukturen. Hinter jedem dieser handwerklich geformten Unikate der Dortmunder Künstlerin verbirgt sich eine ganz individuelle Geschichte.

Die Arbeiten von Anno Weihs haben ihren Ursprung in einem analogen fotografischen Prozess. Durch die Bearbeitung der Fotografien in weiteren Arbeitsschritten entstehen Objekte, die kaum noch als Fotografie wahrgenommen werden. Ebenso werden großformatige Cyanotypien zu sehen sein, dieser Blaudruck beruht auf einer monochromen Fototechnik. Anno Weihs lebt und arbeitet in Menden.

Zur Ausstellungseröffnung sind alle interessierten Besucher am Freitag, 13. März, um 19.30 Uhr an der Mühlenbergstr. 4c eingeladen. Zur Einführung spricht Apl. Prof. Dr. Stefanie Lieb (Katholische Akademie Schwerte). Die beiden Künstler werden anwesend sein und stehen Rede und Antwort.

Die Ausstellung ist geöffnet donnerstags von 19 bis 21 Uhr, samstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Zur Finissage am 5. April ab 14 Uhr gibt es wieder Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.