Gute Nachrichten sind für die Kulturszene in Corona-Zeiten eher rar, aber es gibt sie: Der Kulturrat der freien Szene Unna und der Bürgerverein Alte Heide e.V. laden freie Künstler ins Bürgerhaus Alte Heide ein, um dort ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.

Jeden Montag soll das Bürger- und Begegnungszentrum in Unna-Königsborn künftig ein Ort für Mal-Workshops, Ausstellungen, offene Band-Proben, Lesungen, Performances, Auftritte oder kleine Konzerte werden – selbstverständlich alles unter den derzeit üblichen Corona-Schutzvorkehrungen.

Es öffnen sich neue Türen

Für die Künstler der freien Kulturszene in Unna öffnet sich eine neue Tür – und das ist hier ganz wörtlich zu nehmen. Die Tür führt in das komplett modernisierte Bürgerhaus Unna Alte Heide hinein. Die Veranstaltungsräume werden ab sofort jeden Montag zur Kulturstätte werden. Das Beste: Freischaffende Künstler dürfen die gesamte Fläche von 165 Quadratmetern an diesem Wochentag künftig kostenlos nutzen. Das großzügige Angebot brachte Rainer Bergmann, Geschäftsführer des Bürgervereins und Mitglied im Kulturrat, in ein Kulturrat-Treffen ein, als das Gremium diese Woche im Bürgerhaus Alte Heide tagte. Der Kulturrat nahm diese Option stellvertretend für die freie Szene in Unna dankend an und gibt die Information nun an alle Interessierten auf verschiedenen Kommunikationswegen weiter. Fotos vom Bürgerhaus finden sich auf der Website https://www.buergervereinalteheide.de/ .

Damit kommt der Kulturrat einer seiner originären Hauptaufgaben nach, die sich die Gruppe seit seiner Gründung im vergangenen Herbst selbst gestellt hat: Das unabhängige Gremium aus Unnaer Freischaffenden aller Kultur-Genres versteht sich als Sprachrohr, Kommunikator und Interessenvertretung der freien Kulturszene. Mit der Einrichtung eines Kulturmontags unter der Überschrift „Blue Monday“, beweisen Bürgerverein und Kulturrat gemeinsam „Corona-Initiative“ für die freischaffenden Unnaer Künstler. „Für die Kulturschaffenden der freien Szene ist Unterstützung in Corona-Zeiten wichtiger denn je; damit ist auch die ehrenamtliche Arbeit unseres Kulturrats wichtiger denn je geworden“, sagen Rainer Bergmann und Yara Hackstein, die beide von Beginn an im Kulturrat aktiv sind.

Virtuelle Zusammenkunft

Die engagierte Gruppe erarbeitet derzeit Konzepte, um der freischaffenden Szene in Unna künftig mehr Gewicht, mehr Unterstützung und mehr Aufmerksamkeit in der Bevölkerung und vor allem in der Kommunalpolitik zuteilwerden zu lassen. Interessierte freischaffende Künstler können sich der offenen Gruppe weiterhin gern anschließen. Ganz nach dem Motto: „Gemeinsam sind wir stark!“ hofft der Kulturrat auf Zuwachs. Eine nächste (auch virtuelle) Zusammenkunft ist Mitte November geplant.

Für eine Beteiligung an der Blue-Monday-Reihe und weitere Informationen zur Nutzung der Räume im Bürgerhaus Alte Heide können sich freie Künstler bei Rainer Bergmann melden: rainerbergmann.1@web.de. Der Kulturrat ist erreichbar unter kulturrat-unna@online.de.