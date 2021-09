Unna. Zum Abschluss der Interkulturellen Wochen fand am Samstag, 25. September, auf dem Platz der Kulturen das Familienfest „Bunt International“ statt. Bürgermeister Dirk Wigant freute sich, einige Grußworte an die Gäste zu richten. Um den Zusammenhalt in einer vielfältigen Gesellschaft zu sichern, braucht es Orte, an denen auch Vertrauen wachsen kann, betonte Dirk Wigant.

"bUNT-International" war der Abschluss der Interkulturellen Wochen am Samstag, 25. September. Foto: Stadt Unna

hochgeladen von Lara Ostfeld

In dieser Woche haben zahlreiche Veranstaltungen stattgefunden, mit dem Ziel, durch Begegnungen und Kontakte zwischen Deutschen und Zugewanderten im persönlichen Bereich ein besseres gegenseitiges Verständnis zu entwickeln. „Die Begegnung der Kulturen und Religionen ist dabei ein wichtiger Baustein der Integrationsarbeit in der Kreisstadt Unna“, so Dirk Wigant weiter.

„Auch, wenn Unna schon viel geleistet hat und über ein gutes Fundament in seiner Stadtgesellschaft verfügt: Integration ist und bleibt auch in Unna ein aktuelles Thema und wichtiges Handlungsfeld, auf dem wir weiter vorangehen müssen“, so der Bürgermeister. Dirk Wigant dankte dem Integrationsrat der Stadt, an deren Spitze Ksenija Sakelsek, „der sich so engagiert einbringt. Sie setzen sich wirkungsvoll für ein gleichberechtigtes Zusammenleben aller Menschen in Unna ein und setzen nachhaltig Akzente für Akzeptanz, Weltoffenheit und die Wertschätzung für den Mitmenschen in unserer Stadt“.

Der Bürgermeister dankte auch den vielen Ehrenamtlichen und engagierten Gemeinschaften und Institutionen, ohne die die Veranstaltung Interkulturelle Woche nicht durchzuführen wäre.

Und so war Bunt International ein Familienfest, Aktionstag, Ort der Begegnung und ein kulinarisches Fest. Das bunte internationale Bühnenprogramm sorgte für gute Unterhaltung. Die Deutsch-Japanische Gesellschaft Dortmund lehrte die Kunst des „Origami“. „Senryoku Daiko“, die japanische Trommelgruppe mit der Tai-Chi-Gruppe, die „Derwische“ der Türkisch-Islamischen Gemeinde Werl oder die Folkloretanzgruppe „Wiselka“ aus Dortmund sorgten unter anderem für Unterhaltung.