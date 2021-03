Nach der Corona-bedingten Schließung öffnete die Carlernst Kürten-Stiftung kürzlich wieder ihre Türen für Besucher. So besteht die Möglichkeit bis Sonntag, 28. März, dieses Jahres noch die Möglichkeit die Ausstellung ‚Ernst Hermanns‘ zu besuchen.

Im Rahmen der Ausstellungsreihe Hellweg Konkret II zeigt die Carlernst Kürten-Stiftung – ausgehend von der Frage nach den Wurzeln konkret-konstruktiver Skulptur in Nordrhein-Westfalen speziell in der Kulturregion Hellweg – dabei Plastiken und Zeichnungen von Ernst Hermanns in den früheren Atelier- und Wohnräumen des Bildhauers Carlernst Kürten.

Über Ernst Hermanns



Ernst Hermanns‘ (1914-2000) Schaffen ist geprägt von der Beschäftigung mit dem Raum als Bestandteil der Plastik. In Münster geboren, studierte er unter anderem an der Kunstakademie Düsseldorf.

1948 gründete er zusammen mit Heinrich Siepmann unter anderem die avantgardistische Gruppe „junger westen“.

Ab 1950 schuf er abstrakte Skulpturen; ab den 1960er Jahren konzentrierte sich sein plastisches Vokabular auf elementarste geometrische Körper wie Kreis, Kugel und Zylinder.

Seine immer reduzierteren plastischen Kompositionen, die er als „räumliche Konstellationen“ bezeichnete, fokussierten sich zunehmend auf die konkrete Darstellung von Raum und Zeit.

Von 1976 bis 1980 lehrte Ernst Hermanns als Professor an der Kunstakademie Münster.

1985 widmete ihm das Landesmuseum in Münster eine große Einzelausstellung, 1987 nahm er an Skulptur.Projekte Münster teil.

Auch durch Skulpturen im öffentlichen Raum Nordrhein-Westfalens, unter anderem in Soest, wurden Hermanns‘ künstlerische Errungenschaften auch für Künstler der Region wie Carlernst Kürten erfahrbar und prägend.

Terminbuchung erforderlich

Aufgrund der Corona-Schutzvorordnung ist für den Museumsbesuch zurzeit eine vorherige Terminbuchung erforderlich. Zum Schutz der Gäste und Mitarbeiter ist das Tragen einer medizinischen Maske vorgeschrieben. Außerdem werden die persönlichen Daten für die Kontaktnachverfolgung dokumentiert.

Mehr Infos

Carlernst Kürten - Stiftung (Alte Heide-Schule, Hammer Straße 175, 59425 Unna), Tel. 02303/9839443.