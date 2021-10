Unna. Am Freitag, 12. November, um 19 Uhr gibt es in der Bibliothek in Holzwickede das Erzähltheater Bühnenstück „Der Mann der nicht sprach“ von Antonella Simonetti zu hören.

Das aktuelle Programm der Geschichtenerzählerin Antonella Simonetti erzählt die Geschichte eines Mannes der aus karger Landschaft ein Paradies kreierte. Er schuf einen Lebensraum in einer Gegend der Ödnis. Sorgt für ein glückliches und zufriedenes Leben der Menschen. Der Mann sprach nicht, denn es war nicht nötig. Sein Lebensziel war, die Schönheit der Natur zu bewahren um der kommenden Generation Hoffnung zu schenken.

„Worte sind die Brücke zum Herzen und der Schlüssel zur Seele!“, diesen Spruch lebt die gebürtige Italienerin Antonella Simonetti. In einer von Hektik, Alltagsstress und Technologie beherrschten Welt bietet sie eine Insel der Ruhe, des Zuhörens, der Reflektion, aber auch der Fantasie, Freude und Lebenslust.

Die Programme sind auf Deutsch und werden durch italienische Passagen ergänzt. Für das Gesamtverständnis sind jedoch keine Italienisch-Kenntnisse erforderlich. Der Eintritt kostet 12 Euro. Alle weiteren Presse-Informationen können unter http://antonella-simonetti.area-entertainment.de/tour/ abgerufen werden.