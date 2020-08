Der "Baron von Münchhausen" steht als Symbol für Fantastisches und Unglaubliches. Seine Lügengeschichten, wie etwa der berühmte Ritt auf der Kanonenkugel, sind weltberühmt. Weniger bekannt ist die historische Person Hieronymus Carl Friedrich Freiherr von Münchhausen, der 1720 in Bodenwerder geboren wurde.

Das Münchhausen-Museum erinnert an den Sohn der Stadt, den man bereits zu Lebzeiten als brillanten, humorvollen Erzähler rühmte.

Den 300. Geburtstag des Baron nahm das Museum zum Anlass, in einer Sonderausstellung mit dem Titel "Fantasie lügt nie", seine abenteuerlichen Reisen vorzustellen.

Im Mittelpunkt stehen hier filigran angefertigte Holzfiguren des Künstlers Fredo Kunze. Dabei dienten ihm die unglaublichen Geschichten Münchhausens als Vorlage für seine Kunstwerke.