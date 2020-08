DJ BoBo - ein Phänomen feiert im Jahr 2022 sein 30 jähriges BÜHNEN JUBILÄUM

Wer hätte es jemals gedacht, daß der ehemalige Konditor - und Bäckerlehring René Peter Baumann alias DJ BoBo aus dem Aargau Schweiz durch startet, Weltbekannt und Weltkarriere macht?

Im Jahr 1992 hatte er sehr VIEL Erfolg mit seinem Song SOMEBODY DANCE WITH ME. Seine Karriere stieg von Jahr zu Jahr, seine Bühnen-Kulissen wurden größer, spektakulärer und gigantischer.

Nach einigen weiteren Hits (selbst komponiert und Textschreiber) erreichte DJ BoBo mit dem Song CHIHUAHUA den persönlichen Charts-Rekord.

Über fünf Millionen Menschen haben seine atemberaubende Shows in den Jahren mit Begeisterung erlebt und gesehen. Über 15 Millionen Tonträger hatte in den Jahren verkauft, viele Preise abgeräumt.

Er ist immer zu den Fans bodenständig geblieben und nahm sich auch sehr viel Zeit.

Im Jahr 2022 wird sein großer Erfolg gekürt. DJ BoBo feiert sein 30 jähriges BÜHNEN JUBILÄUM mit vielen Highlights. Zur Zeit arbeitet er mit Hochtouren daran. Bühnen-Kulissen, Kostümen, neue Songs, Tourname und vieles vieles mehr.