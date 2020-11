Die Lindenbrauerei bietet auch in dieser Woche einen Livestream an - zu sehen ist am Donnerstag, 19. November, ab 20 Uhr die Unnaer Band "Voices on chairs".

Ein Akustik-Quartett um den stimmgewaltigen Sänger Freddy Pieper mit Ralf Lohmann am Bass und Tom Quast (Reggatta de blanc, Voices of town) an der Gitarre.Begleitet werden sie von Stephan Sagurna am Cajon/ Schlagzeug-Set, der mit seinen steady beats schon namenhafte Künstler wie Sasha, Gentleman, Clueso und Heino begleitet hat. Als Gast mit dabei ist Andy Koch, ein stimmgewaltiges Urgestein der Unnaer Musikszene.

Die Musiker interpretieren Klassiker von Tom Jones, Ray Charles, Beatles, Paul Simon bis hin zu neueren Stücken beispielsweise von Georg Ezra in eigenem souligen unplugged-Gewand, welches die besondere Stimme von Freddy Pieper in den Vordergrund stellt.

Livestream über YouTube

Der Zugang zum Livestream beträgt 5 Euro für jede Einzelperson und 10 Euro als Gruppenticket (jeweils zzgl. Gebühren). Den Link zu dem Livestream über YouTube erhalten Teilnehmer am Tag der Veranstaltung per Mail.

