Dr. Wilfried Koch, Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste, ist als renommierter Künstler, Kunsthistoriker und Schriftsteller international bekannt.

Ein Großteil seiner äußerst ausdrucksvollen bildhauerischen Werke in Gestalt von Bronzeskulpturen ist im Klostergarten Rietberg - Skulpturenpark Wilfried Koch ausgestellt.

Auch an Standorten außerhalb des Klostergartens sind weitere beeindruckende Skulpturen zu finden. So unter anderem im privaten Bereich oder im zurzeit geschlossenen Museum Kunsthaus Rietberg - Museum Wilfried Koch.