Rechtsextremismus heute: Nie war das Bild moderner, die Palette der Stile breiter, die Nähe zu den Ausdrucksformen aktueller Jugendkulturen größer. Referent Dr. Thomas Pfeiffer beschäftigt sich in seinem Vortrag am 27. Januar mit dieser Entwicklung.

Die neuen Formen sind zeitgemäß und dynamisch, das gewünschte Image ist cool, subversiv und provokant. Die Inhalte sind jedoch im Kern gleichgeblieben: rassistisch und demokratiefeindlich. Erlebniswelt Rechtsextremismus - der Begriff steht für Mittel und Strategien, um junge Menschen für diese Szene zu gewinnen. "Rechts" zu sein verspricht Action, Tabubruch und Anerkennung, zu den Lockmitteln zählen multimediale Angebote im Social Web, Events wie Flashmobs und Konzerte. Gerade an Jugendliche richtet die Szene ihre wichtigsten Werbebotschaften: Kameradschaft und Zusammenhalt in unsicheren Zeiten.Feindbilder verbinden nach innen und können nach außen Türen öffnen. Die Propaganda sucht den Anschluss an Stimmungen in der Mitte der Gesellschaft.

Mit welchen Mitteln möchte die rechtsextremistische Szene Jugendliche erreichen? Welche Inhalte werden in den Medien der Szene vermittelt?Der Referent, Dr. Thomas Pfeiffer, ist Dipl.-Journalist und Sozialwissenschaftler. Er arbeitet als Wissenschaftlicher Referent für Rechtsextremismus-Prävention beim Verfassungsschutz NRW und ist Lehrbeauftragter an der Ruhr-Universität Bochum. Sein Vortrag am Montag, 27. Januar, zwischen 18 und 19.30 Uhr in der VHS Unna (Zentrum für Information und Bildung) beschäftigt sich mit dieser Entwicklung. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.