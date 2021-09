Katharinenplatz Unna - Montag, 13. September 2021, 18:00 Uhr

Das „Gebet der Religionen“

ist traditionell die erste Veranstaltung der Interkulturelle Woche in der Kreisstadt Unna und wurde von Bürgermeister Dirk Wigant und vom Vorstand im Caritas Verband für den Kreis Unna Ralf Plogmann eröffnet.



„Das Gebet der Religionen hat in Unna eine lange Tradition und zählt zu den wichtigsten öffentlichen Bekenntnissen für ein friedliches Miteinander in kultureller und spiritueller Vielfalt“, sagte Bürgermeister Dirk Wigant.

Foto © Jürgen Thoms: Bunt gemixt aus der Serie: Interkulturelle Woche Unna 2021 „Gebet der Religionen“ - Bürgermeister Dirk Wigant

Unna setze hier ein klares Bekenntnis für das solidarische Zusammenleben der Religionen, die Völkerverständigung und den Frieden, so der Bürgermeister weiter und dankte allen, die in Unna so engagiert an diesem solidarischen Zusammenleben mitwirken würden. „Lassen Sie uns heute Abend gemeinsam ein Zeichen setzen für ein gleichberechtigtes Miteinander über alle ethnischen, kulturellen und religiösen Unterschiede hinweg“, forderte Dirk Wigant.

Für Verständigung und den Frieden

wurden Gebete und Texte von den folgenden Vertretern der verschiedenen ansässigen Religionsgemeinschaften vorgetragen und auch in die deutsche Sprache übersetzt.

» Koptisch - Orthodoxe Gemeinde mit Vater Tawadros

» Katholische Kirche mit Frau Michaela Labudda

» Evangelische Kirche mit Frau Christiane Medias

» Türkisch-islamische Gemeinde Unna mit Herrn Behcet Özkan

» Jüdische Gemeinde „haKochaw“ Unna mit Rabbinerin Natalia Verzhbovska

» Hinduistische Tempelgemeinde mit Trommelstück des Vereins Hindutempel

Schwerte mit Herrn Jeyanthinata Sama

» Afrikanisches Urgebet mit Herrn Gad Osafo

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung mit Liedbeiträgen des Cellisten Jürgen Skura. Durch das Programm führte Isra Rosstem. Sie ist Ansprechpartnerin der Integrationsagentur Caritasverband für den Kreis Unna e.V.

Zum Abschluss

folgte noch eine herzliche Einladung der Vorsitzenden des Integrationsrats der Kreisstadt Unna, Ksenija Sakelšek, zu den weiteren Veranstaltungen der Interkulturellen Woche Unna, die am 25. September mit dem großen Familienfest „bUNt international in Unna“ auf dem Platz der Kulturen enden.

Fotos © Jürgen Thoms: Bunt gemixt aus der Serie: Interkulturelle Woche Unna 2021 „Gebet der Religionen“