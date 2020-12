Kleistrasse 8, 59427 Unna-Massen - Sonntag, 13.. Dezember 2020 - 03. Advent 18:00 Uhr

Unter Corona-Bedingungen

waren zu diesem besonderen Gottesdienst nur wenige Besucher zugelassen. Anmeldungen waren erforderlich. Andreas Opitz, Eventmanager in Massen, hatte die Friedenskirche von außen und innen wieder in ein anderes Licht getaucht. Das veränderte die Kirche, es entstand ein besonderer Raum von Sehen und Erleben. Licht und Schatten wurde neu erlebt.

Dieser Oase-Gottesdienst war anders. Texte und Gebete waren von einem Team vorbereitet und gesungen wurde nicht.

Für die Besucher stand

„Eine „Offene Zeit“ im Mittelpunkt“

Sie waren eingeladen, nicht wie in den Vorjahren verschiedene Stationen in der Kirche zu besuchen, sondern auf ihren Plätzen zu bleiben und zum Beispiel selbst ein Dank-Gebet zu schreiben oder auch einfach still für sich zu sein. So wurde die Frage nach Kraftquellen durch persönliche Impulse, wie auch durch Licht, Musik und Stille erfahrbar.