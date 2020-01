Friedenskirche und Melanchthonhaus Kleistraße 8 59427 Unna Sonntag, 26. Januar 2020 I 11:00 Uhr

Über 170 Besucher

konnte Pfarrer Jürgen Eckelsbach an diesem Sonntag zum Gottesdienst in der Friedenskirche und zum anschließenden Neujahrsempfang im Melanchthonhaus begrüßen.

Eingestimmt auf diesen feierlichen Gottesdienst wurde die Gemeinde von der Band „Inside Address" mit der Sängerin Sabine Neurath. Die „SoulTeens“, der Chor „Come on and sing“, der Flötenchor und Andreas Pradel an der Orgel begleiteten den Gottesdienst. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes stand die Predigt von Pfarrer Detlef Main. Hier ist die Predigt zu hören.

Im Anschluss an den Gottesdienst waren alle zum



Neujahrsempfang ins Melanchthonhaus

eingeladen. Bei fair gehandeltem Kaffee, Gebäck und erfrischenden Getränken war hier noch einmal der Chor „Come on and sing“ hören. In einer Power-Point-Präsentation gab es einen Rückblick auf 2019 und Ausblick auf 2020.

Zufrieden und zuversichtlich zeigten sich Kirchbaumeister Gerd Beier und Finanzkirchmeister Karl-Heinz Zolper. Sie bekamen viel Beifall für ihre Präsentationen.



Auf viele Highlights des Jahres 2019

konnten die Pfarrer Jürgen Eckelsbach und Detlef Main zurückblicken. Noch einmal konnten die Gäste im Melanchthon-Haus viele schöne und bewegende Momente aus den Gottesdiensten und Veranstaltungen der Gemeinde miterleben.

Viele bewegende Momente wird es auch im Jahr 2020 wieder geben. Um nur einige Beispiele zu nennen: die Kirchwahl am 1. März, der Weltgebetstag gemeinsam mit der katholischen Gemeinde

in der Kirche St. Marien am 6. März, und es wird wieder die Aktion mit dem Kreuz durch Massen und den gemeinsamen ökumenischen Open Air Gottesdienst geben. Als besonders erfreulich: zum diakonischen Projekt „Lebenslotse“, für viele Menschen eine Anlaufstelle die Rat und Hilfe suchen , gehört seit Mitte Januar Lydia Werner.

Ein besonderes Dankeschön

von Pfarrer Main ging an die vielen Ehrenamtler. die nicht nur diesen Tag vorbereitet und zum Gelingen beigetragen haben. Ohne das besondere Engagement sind viele Aktivitäten, die in unserer Gemeinde stattfinden nicht möglich.

Mein Fazit

Ich bin davon überzeugt, dass es nach dem gemeinsamen Mittagessen noch viele interessante Gespräche und Begegnungen gegeben hat.

