Die Band 4-you ist ein Quartett bestehd aus: 4x Vocals, Keyboards/Bass, Gitarre und Drums. In dieser Besetzung traten sie auch auf dem "Platz der Kulturen", neben der Lindenbrauerei, in Unna auf. Rund 100 Besucher hatten eine Menge Spaß an den musikalischen Darbietungen dieser Band. Ob mit Balladen oder fetzigen Chartbreaker im eigenen Stil, die Band konnte musikalisch voll überzeugen. Selbst der zeitweise einsetzende Regen vor und während des Konzerts, tat der Stimmung keinen Abbruch. Mit Regencapes und Schirmen ausgerüstet, wurde es für die Zuschauer ein sehr unterhaltsamer Abend.

Ob Song`s von:

Jennifer Lopez (Ain´t your mama) Brian Adams ( Baby when you´re gone) Alcazar (Crying at the discotheque) Abba (Mamma Mia, Dancing Queen) oder von Ed Sheeran (Shape Of You) um nur einige gespielte Titel zu nennen, war beste Stimmung auf den Stühlen in Unna angesagt.

Da die Sängerin und der Keyboarder mehrere Instrumente beherrschen, war auch die Performance sehr aufgelockert und der Bandsound wandlungsfähig. Für Events, die sicher wieder kommen werden, eine sehr empfehlenswerte Band die mit vier Musikern ein breites musikalisches Spektrum bieten. (siehe Video-Trailer)

In folgender Besetzung stand die Band 4-you auf der Bühne in Unna:

Jorge Rodrigues, Henrique Silva, Peter Reinhold, Julia Treinies