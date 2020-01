Passend zum neuen Star-Wars-Streifen "Der Aufstieg des Skywalkers" findet die Jugend-Uni im Kinorama in Unna statt.

Wer hätte nicht gerne ein Lichtschwert und würde Gegenstände mit Hilfe "der Macht" bewegen? Ob das, was Luke Skywalker, Yoda und Co. in den Star Wars-Filmen können, physikalisch irgendwie machbar ist, klärt Prof. Dr. Mark Schülke von der Fachhochschule Südwestfalen in seinem etwa einstündigen Vortrag. Im Anschluss folgt der Film.

Doch zuerst gibt es die Theorie: Im Vortrag "Möge die Ableitung des Impulses mit Dir sein!" nimmt der Physiker die Jugendlichen ab zwölf Jahren am Dienstag, 28. Januar, mit auf eine Reise durch das Universum von Star Wars. Los geht es um 17 Uhr im Kinorama, Massener Straße 32 in Unna.

Beantwortet werden Fragen, die sich jeder beim Schauen der Star Wars-Filme schon mal gestellt hat: Hat die "Macht" etwas mit Physik zu tun? Kann man mit Lichtgeschwindigkeit oder noch schneller fliegen? Sind Raumschlachten wirklich so laut? Ist R2D2 ein Droide, ein Druide oder eine Drohne? Warum heißen die TIE-Fighter eigentlich so, und was ist ein Ionenantrieb?

Prof. Dr. Mark Schülke geht den Fragen im Vortrag nach und unternimmt dabei eine kleine Reise durch die Physik. Auch ein paar Experimente sind geplant ­– "wenn die Macht mit uns ist", scherzt das Programmheft. Im Anschluss wird Star Wars gezeigt. Der Eintritt ist frei. Tickets für Vortrag und Film sind ab sofort an den Kassen der Kinos erhältlich.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.kreis-unna.de (Suchbegriff: Jugend-Uni). Ansprechpartnerin ist Martina Bier von der Stabsstelle Planung und Mobilität des Kreises Unna, Tel. 02303/ 27-24 61. PK | PKU