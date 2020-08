Die Kunst des Glasmachens ist an der Weser zu Hause. In den meisten Fabriken sind die Feuer längst erloschen.

Das Landesmuseum Gernheim in Petershagen hat für die Museumsbesucher die Produktion an einem Originalschauplatz wieder aufgenommen. Im Gernheimer Glasturm von 1826, einem der letzten beiden erhaltenen Gebäude dieser Art in Deutschland, wird demonstriert, wie Glasmacher mit Pfeife, Holzform und Schere aus der glühenden Glasmasse Gefäße herstellen. Gleich nebenan werden die Gläser durch Schliff und Gravur für jedermann sichtbar veredelt.

Auf mehreren Etagen gibt es viel zu erfahren rund um die Produktion von Hohl- und Flachglas. Rund 2.000 Ausstellungsstücke, vom Einmachglas bis zum prunkvollen Pokal zeigen, wofür Gefäße aus dem vielseitigen Material gebraucht werden.

In der Sonderausstellung "Contra Corona" präsentieren über 30 Künstler und Designerinnen, dass auch in Zeiten einer Pandemie die Arbeit mit Glas in vielfältigen Ausprägungen fortlebt.

Die ausgestellten Objekte reichen von Gebrauchtglas über Kleinserien bis hin zu künstlerischen Einzelstücken.

In einer weiteren Sonderausstellung stellt der finnische Künstler Timo Sarpaneva finnisches Glasdesign vor. Elegant reduzierte Formen und nuancenreiche Farbspiele - das sind die Merkmale seiner Arbeiten. Diese Objekte dürfen im Gegensatz zu allen anderen Ausstellungsstücken im Gernheimer Museum nicht fotografiert werden!