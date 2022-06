Zum ersten Mal gab der international bekannte und äußerst erfolgreiche Gospelchor Rejoice aus Langenberg unter der Leitung von Roland Orthaus ein Openair-Konzert.

Auf dem heimischen Kulturgüter-Bahnhof präsentierte sich der gemischte Chor in gewohnter beeindruckender Weise. Das begeisterte Publikum nahm das Konzertmotto "You`re the Voice" freudig an und beteiligte sich stimmgewaltig am Gesang.

Standing Ovations und Zugaberufe belohnten den Chor für eine hervorragende Darbietung.