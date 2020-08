"Good old times" heißt es am Samstag, 15. August, vor der Erich-Göpfert-Stadthalle in der sogenannten "SHUtdownBar".

Top-Act an diesem Abend ist Gordon Hollenga ("The Disco Boys") aus Hamburg.Außerdem mit dabei ist A.B.T. aka der ALBRECHT ("Clubbing") und B-TRONIX ("Nightrooms"). Die Besucher können sich auf House, Deep, Tech und Classics freuen. Los geht es um 17 Uhr.

"Es handelt sich aus Corona- Schutzgründen hierbei nicht um eine Tanzveranstaltung", betont Veranstalter Tim Albrecht, der in Kooperation mit dem Stadtmarketing Unna und Catering Schimion das Event auf die Beine stellt. "Es stehen aber genügend Sitzmöglichkeiten wie Liegestühle und Bänke zur Verfügung. Es gelten selbstverständlich die aktuellen Hygieneregelungen, die Maske darf aber am Tisch abgesetzt werden. Da es sich um eine Open Air-Veranstaltung handelt, kann das Event bei schlechten Wetterverhältnissen aus Sicherheitsgründen nicht stattfinden."

Der Eintritt ist frei, es gibt allerdings einen Mindestverzehr von 15 Euro. Tickets gibt es ab sofort unter www.catering-schimion.de. "Wir können mit 299 Gästen feiern. Wer also dabei sein will, sollte sich schnell eines der limitierten Tickets sichern."