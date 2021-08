Gemeindeplatz Massener Hellweg 12 - 59427 Unna - Freitag und Samstag, 13. und 14. August - ab 17:00 Uhr

Im westlichen Stadtteil Unnas hat das Veranstalterteam Deifuhs Eventlocation (Andreas Opitz) und Getränke Krieger (Willy Weidlich) Sommerstimmung auf den Gemeindeplatz Massen gebracht.

Viele Besucher von nah und fern hatten sich aufgemacht um endlich mit Freunden gemeinsam zu feiern und sich musikalisch unterhalten zu lassen. Da machte es ihnen auch nichts aus, am Eingang des eingezäunten Gemeindeplatzes längere Wartezeiten in Kauf zu nehmen. Zutritt war nur, so wie es die Corona-Schutzverordnung zurzeit vorschreibt, nur mit dem Nachweis: Geimpft, genesen, getestet, Ausweiskontrolle und mit App einchecken möglich.

Bei freiem Eintritt

gab es an beiden Tagen eine Mischung aus Livemusik und DJ-Begleitung. Für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt. Zum Getränkeangebot gehörten nicht nur Bier und Softdrinks, sondern auch die zur Jahreszeit Sommer passende Cocktailbar wurde gerne besucht.

Am Freitag sorgte The Cover Company

Foto © Jürgen Thoms - Aus der Serie: „Sommerfest im Dorf“ - Auf dem Gemeindeplatz in Unna-Massen „The Cover Company“ Freitag, 13. August 2021

hochgeladen von Jürgen Thoms

mit Leidenschaft und Professionalität und Hits am laufenden Band für gute Stimmung. Mit Yvonne Bachmann-Kleps und Bernd Kleps spielen Massener für Massen. Mit ihrer unglaublich authentischen Bühnenpräsenz hat sich die Band bereits in die Herzen tausender Besucher gespielt. So bei Gigs für die FIFA im Dortmunder Westfalenpark, in Berlin auf dem Alexanderplatz, in der Westfalenhalle Dortmund im Rahmen der Nokia Night of the Proms, im Festzelt der Diebelsbrauerei auf der Rheinkirmes in Düsseldorf, bei Open Airs in Italien, Ungarn und Holland, auf dem Unnaer Stadfest, sowie auf vielen weiteren hochklassigen Events.

Zwei exzellente Sängerinnen und ein charismatischer Sänger stellen eine Gesangsfront dar, die keine Wünsche offen lässt. Begleitet werden sie von 4 erstklassigen und erfahrenen Musikern, die bereits auf vielen Bühnen gestanden und in vielen Projekten mitgewirkt haben.

Am Samstag war Sebastian Schmitt-Rosenblatt

hochgeladen von Jürgen Thoms

bekannt in Unna Massen vom Massener Oktoberfest der Deifuhs Eventlocation musikalisch im Einsatz. Er arbeitet seit vielen Jahren als Sänger und Keyboarder in verschiedenen Bands im Bereich Tanz- und Unterhaltungsmusik. Stilsicher bewegte er sich als Solist gesanglich zwischen den Musikrichtungen Pop, Rock, Soul, Swing, Reggae, Latin, Schlager und Chanson.

Und jeder Massener weiß, zu einem guten Massener Fest gehören natürlich auch die

Original Massener Wandervögel

hochgeladen von Jürgen Thoms

mit dieser „Stimmungskapelle“ für Spaß, Freude und Heiterkeit endete das zweitägige Sommerfest in Dorf.

Fotos © Jürgen Thoms - Bunt gemixt aus der Serie: „Sommerfest im Dorf“ - Auf dem Gemeindeplatz in Unna-Massen