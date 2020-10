Aufgrund der momentan anhaltenden Covid Pandemie kann der Massener Weihnachtsmarkt 2020 nicht stattfinden.

„Den Massener Weihnachtsmarkt wie alle unsere für 2020 geplanten Veranstaltungen nicht stattfinden zu lassen ist schwer für uns aber die Besucher sollen sich auf unseren Veranstaltungen sicher und unbeschwert vergnügen können", so Wilhelm Jonas vom Gewerbeverein Massen, "dies ist zum momentanen Zeitpunkt leider nicht möglich“.

Risiko zu groß

Das Risiko in Corona Zeiten ist einfach zu groß, so ein Fest zu veranstalten. Dennoch haben sich die Händler entlang des Hellweges dazu entschlossen für ihre Kunden am Samstag, 12.Dezember, von 8 Uhr bis 18 Uhr die Läden geöffnet zu haben und freuen sich über viele Besucher.